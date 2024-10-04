Sofyan Amrabat: "Bana göre iyi bir iş çıkardık"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sofyan Amrabat, Twente maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sofyan Amrabat: 'Bana göre iyi bir iş çıkardık'
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04 Ekim 2024 00:35
Son güncelleme 04 Ekim 2024 00:57
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile 1-1 kaldığı maçın ardından Sofyan Amrabat açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Sofyan Amrabat, "Zor bir maç oldu. Twente iyi bir takım. Genç ve kaliteli oyuncuları var. Geçen hafta Old Trafford'da Manchester United ile berabere kaldılar. 1 puan iyi netice. Zor maçtı. Önemli bir puan elde ettik." dedi.

Sofyan Amrabat, "Bu rakibinize bağlı, rakip sizi sola ittiğinde siz de soldan atak yapıyorsunuz. Biz oyunun yönünü değiştirip sağdan da oynamaya çalıştık. Önemli olan noktalardan birisi rakibinizi kovalamak. Bana göre bugün genel anlamda iyi bir iş çıkardık." diyerek sözlerini noktaladı. 
 
 

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