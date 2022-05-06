Sociedad karar değiştirdi: 'Sörloth kalsın'

Real Sociedad, Beşiktaş'ın da talip olduğu kiralık golcüsü Alexander Sörloth'u takımda tutma kararı aldı.



Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; son dönemde gol katkısı artan ve gösterdiği performansla takım oyununu yukarı çeken Sörloth için Sociedad, planını değiştirdi ve takımda kalması için girişimlere başlamaya karar verdi. 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayan Bask kulübü, Leipzig ile bonservisini almak için görüşecek.



"DEVAM ETMEK İSTERİM"



Daha önce 'Sociedad'da devam etmek isterim' diyen Sörloth'un son 3 deplasman maçında attığı gollere ek olarak hem Alexander Isak, hem de Mikel Oyarzabal ile oluşturduğu kollektif güç de kararın değişmesinde olumlu etken oldu.



"SÖRLOTH'U TUTMAK İSTİYORUM"



Sociedad Teknik Direktörü Imanol Alguacil de, "Sörloth'un gelecek sezon da kalmasını istiyorum. Buna hiç şüphe yok. Alex'in performansı giderek artıyor. Onun performansından ve takıma yaptığı katkılardan ötürü mutluyum." açıklamasını yaptı.



TÜRKİYE'DE 33, İSPANYA'DA 7 GOL



Trabzonspor'da geçirdiği tek sezonda 33 gol atıp 11 asist yapan Alexander Sörloth, 20 milyon euro bonservis bedeliyle RB Leipzig'e transfer olmuştu.



RB Leipzig'te beklentileri karşılayamayan Sörloth, bu sezon Sociedad'a kiralandı. 26 yaşındaki Norveçli, oynadığı 40 maçta 7 gol atıp 1 asist yaptı.





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