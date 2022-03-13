Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası sona erdi.



Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen şampiyonaya 15 ilden 145 sporcu katıldı.



Bugün yapılan yarışlarla tamamlanan şampiyonada, dereceye giren sporcuların ödülleri düzenlenen törenle verildi.



Organizasyonun son gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:



Büyük erkekler:



1- Ömer Faruk Keleşoğlu



2- Uğur Koçak



3- Emre Boydak



Büyük kadınlar:



1- Selin Gülce Güler



2- İrem Gezer



3- Miray Özsoy



15 yaş altı erkekler:



1- Çınar Sınmaz



2- Elgay İldeş



3- Ali Kuçbay



15 yaş altı kızlar:



1- Aysima Kılıç



2- Azra Acar



3- Naz Avşar



13 yaş altı erkekler:



1- Efe İldeş



2- Ömer Faruk Deliktaş



3- Kamil Eren Şimşek



13 yaş altı kızlar:



1- Mira Tunca



2- Naz Çepni



3- Ennur Kardelen Çakır



11 yaş altı erkekler:



1- Adnan Esat Yıldırım



2- Dağhan Güler



3- Rüzgar Cem Eser



11 yaş altı kızlar:



1- Nehir Uçanlar



2- Mila Tuncel



3- Zeynep Nisa Yerebasmaz



