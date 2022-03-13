Snowboard Türkiye Şampiyonası, tamamlandı

Erzurum'da düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası, sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Snowboard Türkiye Şampiyonası, tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2022 13:52
Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen şampiyonaya 15 ilden 145 sporcu katıldı.

Bugün yapılan yarışlarla tamamlanan şampiyonada, dereceye giren sporcuların ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Organizasyonun son gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:

Büyük erkekler:

1- Ömer Faruk Keleşoğlu

2- Uğur Koçak

3- Emre Boydak

Büyük kadınlar:

1- Selin Gülce Güler

2- İrem Gezer

3- Miray Özsoy

15 yaş altı erkekler:

1- Çınar Sınmaz

2- Elgay İldeş

3- Ali Kuçbay

15 yaş altı kızlar:

1- Aysima Kılıç

2- Azra Acar

3- Naz Avşar

13 yaş altı erkekler:

1- Efe İldeş

2- Ömer Faruk Deliktaş

3- Kamil Eren Şimşek

13 yaş altı kızlar:

1- Mira Tunca

2- Naz Çepni

3- Ennur Kardelen Çakır

11 yaş altı erkekler:

1- Adnan Esat Yıldırım

2- Dağhan Güler

3- Rüzgar Cem Eser

11 yaş altı kızlar:

1- Nehir Uçanlar

2- Mila Tuncel

3- Zeynep Nisa Yerebasmaz

 
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.