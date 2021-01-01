Smith, Russ'a: "Þampiyon olsan, baþarýlarýný daha çok kutlardýk..."

ESPN analisti Stephen A. Smith, Washington Wizards yýldýzý Russell Westbrook bir þampiyonluk kazanmýþ olsaydý, insanlarýn baþarýlarýný daha çok kutlamýþ olacaðýný söyledi.



Birkaç hafta önce Smith, Wizards'ýn maç kazanmadýðýndan ötürü, Westbrook'un rakamlarýný artýk umursamadýðýný belirtmiþti.



Westbrook ve eþi, Smith'e kendisi üzerine algý yaratmayý býrakmasý gerektiðini belirtip, triple-double yapmanýn göründüðü kadar kolay olmadýðýný söyleyerek karþýlýk vermiþlerdi.



Wizards'ýn yakýn zamanda ivme yakalayarak play-in turnuvasýnda bir yer edinme yarýþý içine girmesiyle, Smith, söylediðinin arkasýnda durarak, Westbrook'un yüzük sahibi olmayýþýndan bahsetmeye þu þekilde devam etti:



"Þampiyon olmuþ olsaydýn, baþarýlarýný daha da çok kutlardýk. Dört kez konferans finaline yükseldin. Kevin Durant ve diðer adamlar takým arkadaþlarýnken bir kez NBA Finalleri'ne katýldýn. Kevin Durant ayrýldýktan sonra, üç yýl üst üste ilk turda evine döndün. Houston'a gittin, yarý finalde eve döndün. Þimdi Washington'dasýn ve herkes triple-double'larý överken, o sýrada .500'ün 13 maç gerisindeydiniz. Þimdi de play-in yarýþýndasýnýz. Yani þimdi, kaybetmekten çok maç kazanýyorsunuz ve sen, Bradley Beal ve ekibin geri kalaný bir seri yakalamýþ durumda. Ýþte biz de bundan bahsediyoruz Russ."



Smith, Westbrook'un sadece rakamlarýna odaklanýlmasý için fazla iyi olduðunu ekleyerek, kendisini en önemli anlarda ortaya çýkmaya ve playofflarda eleþtirmenlerini susturmaya çaðýrdý:



"Ama bazen konuþtuðunda, sonuç ne olursa olsun, sadece rakamlarýna bakmamýzý istiyor. Hayýr! Bunun için fazla iyi bir oyuncusun. Sadece rakamlarýnýza bakmayýz, çünkü bunun için fazla iyisin. Senin gibi büyük bir oyuncuyu, insanlar hak ettiðin yerde görmek istiyor. Ve bunda yanlýþ bir þey yok. Büyüklük, büyük sorumluluk getirir."



