Smith: "LeBron'la oynamak, 'iki ucu oklu değnek' gibi"

Eski NBA oyuncusu J.R. Smith, LeBron James ile oynama fırsatının "hem nimet, hem de lanet" olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Smith: 'LeBron'la oynamak, 'iki ucu oklu değnek' gibi'
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08 Mart 2023 15:44
Eski NBA oyuncusu J.R. Smith, LeBron James ile oynama fırsatının "hem nimet, hem de lanet" olduğunu açıkladı.

Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Lakers'ta James'in takım arkadaşlığını yapmış olan Smith, Lakers yıldızının varlığının yarattığı baskıdan ve ağır yükten bahsetti.

Bununla birlikte Smith, tarihin en iyi oyuncularında biriyle oynamanın "iki ucu oklu değnek" gibi bir durum olduğunu söyledi:

"Dürüst olmak gerekirse, Bron'la oynamak hem bir nimet hem de bir lanet. Bron'u ölesiye severim ve onun takımında oynamaya da bayılırım, çünkü şahsen baskı altında daha iyi oynuyormuş gibi hissediyorum. Ama birçok kişi bundan hoşlanmayabilir, çünkü sonuçları iki taraflı da olabiliyor."

Smith, LeBron ile ilki 2016 ve ikincisi 2020'de olmak üzere iki NBA şampiyonluğu kazanmıştı.

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