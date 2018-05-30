Smart: "Az kalsın sezonu kapatabilirmişim"

Boston Celtics guardı Marcus Smart, 12 maç kaçırmasına sebep olan elindeki sakatlığın sezonu kapatmasına neden olabileceğini söyledi.
Otel odasındaki bir fotoğraf çerçevesini yumruklayarak sağ elini parçalayan Smart'ın, elinden bir cam parçası çıkarıldığı ve yarasının 20 dikişe ihtiyaç duyduğu açıklanmıştı.
Smart, durumu şöyle açıkladı: "Elimin içinden şu kadar (eliyle birkaç santim olduğunu göstererek) bir cam parçası çıkardılar. Ve camın, serçe parmağımın oradaki iki ana tendonun arasında olduğunu söylediler. Tendonlara denk gelmediği için gidip piyango falan oynasam iyiymiş. Anlam veremediler. Bu yüzden hergün Tanrı'ya şükrediyorum. Daha kötü de olabilirdi. İyi ki olmadı. Ameliyata girebilirdim ve tüm seneyi kaçırabilirdim."