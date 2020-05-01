Sluga'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş ile adı anıldığı iddia edilen kaleci Simon Sluga konuyla ilgili açıklamada bulundu.Sluga yaptığı açıklamada Beşiktaş'tan kendisine gelen herhangi bir teklif olmadığını söyleyen 27 yaşındaki Hırvat kaleci koronavirüs arasından futbol sezonunun nasıl etkileneceğinin önemli olduğunu söyledi. Sluga açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Bu konuda bir bilgim yok. Kimse böyle bir kulübün ilgisine kayıtsız kalmaz. Benimle kimse temas kurmadı. Teklif olacağına ilişkin bir gerçeklik var mı onu da bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse şu anda transfer ile uğraşmıyorum. Koronavirüs yüzünden futbol sezonunun akıbetinin ne olacağını takip etmek daha gerçekçi"İngiltere Premier Lig'in bir alt ligi olan Championship'te Luton Town forması giyen Simon Sluga'nın sözleşmesi 2022'de bitiyor. 2019'da Rijeka'dan 1.7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Sluga bir dönem Juventus altyapısında da forma giymişti.Bu sezon Luton Town formasını 25 maçta giyen Sluga 43 golü kalesinde gördü. Championship'te sondan 2. sırada bulunan Luton Town küme düşmeme mücadelesi veriyor.