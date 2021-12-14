Slavia Prag'tan Fenerbahçe yorumu

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşen Slavia Prag'ta teknik direktör Jindrich Tripisovsky ve orta saha oyuncusu Daniel Samek kurayı değerlendirdi.



"BİZİM İÇİN MEYDAN OKUMA"



Çekya ekibinin teknik direktörü Tripisovsky, "Çok mutluyum. Daha önce karşılaştığımız birçok takım vardı. Fenerbahçe'yi tarihi nedeniyle istedik. Türkiye'deki en büyük 3 kulüpten bir tanesi. Çok güzel bir stadyumu ve inanılmaz seyircileri var. Böyle bir kulüple karşılaşmak bizim için büyük bir meydan okuma olacak." ifadelerini kullandı.



"KALİTELİ BİR TAKIMLA GÜZEL BİR MAÇ OLACAK"



Takımın orta saha oyuncularından Daniel Samek ise, "Kuradan dolayı heyecanlıyım. Teknik direktörümüz ve çocuklar her zaman daha önce görmediğimiz yerlerde oynamak isterler, bu yüzden Fenerbahçe'yi istediler. Çok mutluyum, Türkiye'ye gideceğiz. Kaliteli bir takımla güzel bir karşılaşma olacak" şeklinde konuştu.





İLGİLİ VİDEO