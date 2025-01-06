Slaven Bilic, Beşiktaş'a geliyor mu? İlk kez konuştu

Daha önce Beşiktaş'ta çalışan Slaven Bilic, Beşiktaş'ın başında 89 resmi maça çıkarken 47 galibiyet, 21 beraberlik ve 21 yenilgi aldı. Kartal, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında görev yapan Hırvat hocanın ilk yılında Süper Lig'i 3. sırada tamamladı. Siyah-beyazlı takım, Bilic'in ikinci sezonunda yine 3. oldu.

Beşiktaş, Hırvat teknik adam döneminde kupa kazanamazken özellikle derbi maçlarda başarısız sonuçlar aldı. Bilic yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 4 maçta 2 yenilgi, 2 beraberlik alan Kartal, Galatasaray'la yaptığı 4 derbiyi de kaybetti.



