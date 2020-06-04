Sivasspor'da kaleci Samassa forvet oldu

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Çift kale maçta forvet oynayan kaleci Samassa attığı gollerle dikkati çekti.Sivasspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.