UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor ve rakibinin maç öncesi programı belli oldu.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Slavia Prag'ı taşıyan uçak 6 Eylül Salı günü saat 21.35'te Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'na iniş yapacak.



Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay ve Yunan futbolcu Charis Charisis, 7 Eylül Çarşamba günü saat 12.00'de maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.



Sivas temsilcisi, kulüp tesislerinde saat 17.00'de basına ilk 15 dakikası açık antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky ve bir futbolcu 7 Eylül Çarşamba günü saat 17.30'da karşılaşmanın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.



Konuk ekip saat 18.00'de ise stadyumda son antrenmanı yapacak. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.



Sivasspor ile Slavia Prag, 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.





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