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Sivasspor'un galibiyet serisi sona erdi

Sivasspor'un 3 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe mağlubiyetiyle sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'un galibiyet serisi sona erdi
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11 Kasım 2024 11:37
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Net Global Sivasspor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Ligin 9. haftasında evinde Atakaş Hatayspor maçını 3-2 kazanarak galibiyet serisini başlatan kırmızı-beyazlılar, 10. haftada deplasmanda Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti.

Sivasspor, ligin 11. haftasında ise iç sahada Çaykur Rizespor'u 2-1 yenmeyi başardı.

Ligin 12. haftasında Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Sivas temsilcisinin 3 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Sivasspor, ligin geride kalan 12 haftalık periyodunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 17 puan topladı.

Kırmızı-beyazlılar ligin 13. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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