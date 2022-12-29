Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'un Galatasaray ile oynadığı maçın ikinci yarısında attığı gol iptal edildi.Demir Grup Sivasspor, serbest vuruş sonrasında Galatasaray ceza sahasında yaşanan karambolün ardından Fredrik Ulvestad topu ağlara gönderdi. Fernando Muslera ve sarı-kırmızılı futbolcular pozisyona itiraz etti.Orta hakem Erkan Özdamar, VAR hakemi Özgüç Türkalp ile görüştükten sonra monitöre giderek pozisyonu izledi. Erkan Özdamar, Victor Nelsson'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.Gol iptaline Denir Grup Sivasspor cephesi tepki gösterdi. Sivasspor yardımcı antrenörü Zafer Özgültekin, itirazları sebebiyle sarı kart gördü.Öte yandan iptal edilen bu gol, maçla ilgili olarak sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.