MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 3-1'lik skorla kazandı.Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Can Keleş, 34. dakikada Mamadou Fall ve 90+9. dakikada Aytaç Kara attı.Sivasspor'da Rey Manaj, 42. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Penaltı sonrası dönen topu ağlara gönderen Uğur Çiftçi'nin golü, VAR incelemesi sonrası ceza sahası için erken girdiği için iptal edildi.Sivasspor'un tek golü 84. dakikada Fode Koita'dan geldi.Evinde oynadığı son 8 lig maçını kaybetmeyen ve 5. galibiyetini elde eden Kasımpaşa, puanını 42'ye çıkarttı.İstanbul takımlarıyla oynadığı son 11 maçı kazanamayan ve 10. yenilgisini alan Sivasspor, 31 puanla küme düşme hattında kaldı.Kasımpaşa, gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacak. Sivasspor ise sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.27. dakikada Uğur Çiftçi'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Simic, ceza sahası dışında topla buluştu. Bu futbolcu, kaleci Gianniotis'in öne açıldığı pozisyonda düzeltip vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top az farkla üstten kornere çıktı.30. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Orta sahadan aldığı topla sağdan ceza sahasına giren Da Costa'nın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural'dan dönen topu Fall kaptı. Bu oyuncunun pasında ceza sahası dışındaki Cafu, penaltı noktası üzerinde Can Keleş'i topla buluşturdu. Genç oyuncunun şutunda, Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.41. dakikada Net Global Sivasspor penaltı kazandı. 37'nci dakikada ceza sahası içinde Opoku'nun topa müdahalesinin ardından VAR uyarısı sonrasında hakem Ali Şansalan, pozisyonu tekrar izleyerek elle oynamaya hükmetti ve penaltı noktasını gösterdi. 42'nci dakikada penaltıda topun başına Manaj geçti. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Gianniotis gole izin vermezken dönen topu Uğur Çiftçi ağlara yolladı. Ancak VAR, Uğur Çiftçi'nin atış öncesinde ceza sahası içine girdiğini belirleyerek golün geçersiz olduğuna karar kıldı.45+3. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Ben Ouanes, son çizgiye inip ceza sahasına hareketlenen Aytaç Kara'ya doğru ortasını yaptı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.