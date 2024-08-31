Sivasspor, Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak

Sivasspor, Beşiktaş deplasmanı öncesi hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak
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31 Ağustos 2024 17:05
Son güncelleme 31 Ağustos 2024 17:07
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında pazar günüdeplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak, İstanbul'a gidecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

 
 
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