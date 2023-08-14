Sivasspor, Roman Kvet'i 1 yıllığına kiraladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'den 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Roman Kvet'i satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiraladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Sivasspor, Roman Kvet'i 1 yıllığına kiraladı
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14 Ağustos 2023 16:07
Ligin ilk maçında evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, orta saha oyuncusu Roman Kvet'in 2023-2024 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Roman Kvet, Kulüp Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 1 yıllığına EMS Yapı Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Sivasspor'un sezon sonunda isterse satın alma opsiyonunu kullanabileceği açıklandı.

17 Aralık 1997'de Çekya'da dünyaya gelen Roman Kvet, futbola FK Pribram'da başladı. Ardından Bohemians 1905 forması giyen sporcu, son olarak Viktoria Plzen'de görev yaptı. Kvet, merkez orta sahanın yanı sıra, ön libero ve 10 numara olarak görev yapabiliyor. Kariyerinde 203 maça çıkan Çek futbolcu, 31 kez gol sevinci yaşarken, 16 da asist yaptı.

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