Sivasspor lige odaklandı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde kalan 2 maçı iyi şekilde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.Çalımbay, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda oynayacakları Arabam.com Konyaspor ve Yukatel Kayserispor maçlarının final niteliğinde olduğunu belirtti.Bu maçları kazanmak için taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Çalımbay,dedi.Çalımbay, Sivasspor'da uzun süredir görev yaptığını anımsatarak,diye konuştu.Sivasspor'daki görev sürecinde takımı 3 sezon üst üste Avrupa kupalarına götürdüğünü, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası kazandırdığını hatırlatan Çalımbay, yoğun maç programları nedeniyle tüm takımlardan önce sezonu açtıklarını ve en son sezonu kapatan takım olduklarını ifade etti.Çalımbay, Sivasspor'un, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'den sonra Avrupa'da Türkiye'ye en çok puan kazandıran üçüncü takım olduğunu dile getirdi.Ligde kalan maçların çok önemli olduğuna dikkati çeken Çalımbay,açıklamasını yaptı.Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalımbay, ligde son 4 hafta puan alamadıkları için üzgün olduklarını aktardı.Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile oynayacaklarını da anımsatan Çalımbay, ikinci kez kupa sevinci yaşamayı hedeflediklerini dile getirdi.Çalımbay, sezon sonu takımdan ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soru üzerine, şu yanıtı verdi:Çalımbay, Türkiye Kupası'nda finale kalmanın mı, yoksa ligin mi daha önemli olduğu yönündeki soru üzerineşeklinde konuştu.Takımdaki geleceğini kriz ortamında konuşmanın doğru olmayacağını belirten tecrübeli teknik adam,diyerek sözlerini tamamladı.