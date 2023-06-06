Sivasspor ile Kayserispor ligi beraberlik ile kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor ile Çağdaş Atan'ın yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi.



Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlik ile sona ererken ev sahibi Sivasspor'un golünü 10. dakikada Caner Osmanpaşa, konuk Kayserispor'un golünü ise 18. dakikada Anthony Uzodimma kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Kayserispor ligi 47 puanla 9. sırada tamamlarken, Sivasspor ligi 41 puanla tamamladı. Sivas ekibinin ligdeki sıralaması oynanacak diğer maçların ardından şekillenecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.



1. dakikada Leke James'in sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Charisis topun gelişine sert vurdu. Kaleci Bilal Bayazıt topu iki hamlede kontrol etti.



10. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanına ortaladığı topu arka direkte Camara kafayla indirdi, Leke James'in vuruşunda savunmadan seken topu kale önünde bulunan Caner Osmanpaşa ağlara gönderdi. 1-0



18. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı.

Sol kanattan Mane'nin pasında orta alanda topla buluşan Ramazan topu ceza alanına giren Uzodimma'ye verdi. Kaleci Muammer Yıldırım ile karşı karşıya kalan Uzodimma topu düzgün bir vuruşla ağlarla gönderdi. 1-1



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.



50. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan İlhan Parlak'ın yerden sert şut çekti. Kaleci Muammer Yıldırım iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.



53. dakikada Leke James'in pasında sağ kanattan ceza alanına giren Robin Yalçın, topa sert vurdu. Top üst direkten oyun alanı dışına çıktı.



82. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Ahmed Musa, topa sert vurdu. Top kale direğinin yanından auta çıktı.



Karşılaşma 1-1 tamamlandı.



Stat: Sivas 4 Eylül



Hakemler: Burak Pekkan, Emrah Ünal, Mehmet Akıncık



Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Murat Paluli (Dk. 69 Ahmed Musa), Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestad, Robin Yalçın, Emre Gökay (Dk. 54 Clinton N'Jie), Charisis, James (Dk. 69 Yatabare)



Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Attamah, Hosseini, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı (Dk. 90 Ahmet Malatyalı), Uzodimma (Dk.89 Berat Eskin), Kemen, Ramazan Civelek, Talha Sarıarslan (Dk. 46 Thiam), Mane, İlhan Parlak (Dk. 85 Baran Ali Gezek)



Goller: Dk.10 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor), Dk. 18 Uzodimma (Yukatel Kayserispor)



Sarı kart: Dk. 51 Thiam (Yukatel Kayserispor)





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