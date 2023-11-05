Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Servet Çetin'in ekibi Sivasspor ile Patrick Kluivert'ın yönetimindeki Adana Demirspor karşı karşıya geldi.



4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken ev sahibi Sivasspor'un golünü 10. dakikada Fode Koita, konuk Adana Demirspor'un golünü ise 57. dakikada Benjamin Stambouli kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını 21'e yükseltirken, Sivasspor 14 puana ulaşmış oldu.



Ligin bir sonraki maç haftasında Adana Demirspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ederken, Sivasspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Yukatel Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



5. dakikada Barrow'un pasında sol kanatta topla buluşan Saiz, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Topu, kaleci Ertaç Özbir güçlükle çeldi.



9. dakikada Niang'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



10. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında Koita'nın kafa vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'den döndü. Pozisyonu takip eden Koita düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0



18. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan pasında topla buluşan Saiz, rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Saiz'in yerden sert şutunu kaleci Ertaç Özbir kornere çeldi.



26. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Emrah Başsan, topu müsait durumdaki Saiz'e verdi. Saiz'in sert şutu kale direğinin üzerinden auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



