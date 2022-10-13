Sivasspor geri dönüşle 3 puanı aldı

UEFA Konferns Ligi G Grubu 4. maçında temsilcimis Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kosova temsilcisi Ballkani'ye konuk oldu.



Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Sivasspor, geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı ve grup liderliğine yükseldi.



Maçın 36. dakikasında Thaqi'nin golüyle öne geçen ev sahibi ekip, ilk yarıyı önde tamamladı.



İkinci yarıda Hakan Arslan, N'Jie, Appindangoye, Angielski gibi isimleri sahaya süren Rıza Çalımbay, geriye düştüğü maçı çevirmeyi başardı. 72. dakikada Hakan Arslan'ın golü maça eşitliği getirirken 81. dakikada ise Angielski Sivasspor'u öne geçirdi.



Bu sonuçla Sivasspor 7 puana yükseldi ve grup liderliğini sürdürdü. Ballkani ise 4 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



28. dakikada Saba'nın sağdan ortasında kaleci, Yatabare'den önce müdahale ederek topu uzaklaştırdı.



30. dakikada sağdan gelişen Ballkani atağında Korenica'nın ceza sahası girişinde düzeltmek istediği top sekerek Rrahmani'nin önünde kaldı, Ballkanili futbolcunun müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



33. dakikada Dellova'nın uzaktan şutunu kaleci Ali kornere çeldi.



36. dakikada Ballkani 1-0 öne geçti. Korenica ceza sahası önünde topu Armend Thaqi'nin önüne çıkardı, Kosovalı oyuncunun gelişine sert şutunda top kaleci Ali'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.



İkinci yarı birazdan...





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