Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un yeni sezondaki galibiyet hasreti sürdü. Ligde son olarak geçen sezonun son haftasında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon çıktığı 6 maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı.



SİVASSPOR HASRETE SON VEREMEDİ



İstanbulspor maçı öncesi ligdeki 5 maçında, iç sahada Gaziantep FK (1-1), Corendon Alanyaspor (1-1) ve VavaCars Fatih Karagümrük'le (0-0) berabere kalan, dış sahada ise Beşiktaş (1-3) ile Adana Demirspor'a (0-3) yenilen Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine İstanbulspor karşısında da son veremedi.



Ligde son olarak dün sahasında İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, kötü gidişatını sonlandırmadı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligdeki son 6 maçında rakip fileleri 4 kez havalandırırken, kalesinde 9 gole engel olamadı.



10 MAÇ OLDU



Ligde henüz 3 puanla tanışamayan Sivasspor'un bu sezon çıktığı 10 resmi müsabakada da galibiyeti bulunmuyor. Turkcell Süper Kupa Finali'nde Trabzonspor'a 4-0 yenilen Sivas temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarında İsveç temsilcisi Malmö'ye 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kaybetti.



Avrupa mücadelesine UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda devam eden Sivasspor, gruptaki ilk maçında ise sahasında Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı.





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