Sivasspor evinde Adana Demirspor'u konuk edecek

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor evinde Adana Demirspor'u konuk edecek
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04 Kasım 2023 12:32
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 5 Ekim Pazar Günü (yarın) Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Burak Pakkan görev yapacak.

Topladığı 13 puanla ligde 10. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

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