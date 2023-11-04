Sivasspor evinde Adana Demirspor'u konuk edecek

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 5 Ekim Pazar Günü (yarın) Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Burak Pakkan görev yapacak.
Topladığı 13 puanla ligde 10. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Burak Pakkan görev yapacak.
Topladığı 13 puanla ligde 10. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.