Sivasspor'dan Salomon Rondon hamlesi

Hücum hattına en az iki takviye yapacak olan Sivasspor, Çin'den ayrılıp Everton'ın yolunu tutan, ancak aradığı şansı bulamayan Salomon Rondon'a kanca attı. Oyuncu için önemli mesafe alındı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Sivasspor'dan Salomon Rondon hamlesi
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17 Kasım 2021 10:44
Tüm mesaisini forvet transferine harcayan Demir Grup Sivasspor'un listesine son olarak Salomon Rondon girdi. Çin'in Dalian takımında forma giyerken uzun bir süre Çaykur Rizespor'un da görüşme halinde olduğu oyuncu Everton'a gitmişti. Premier Lig'de 7 maça çıkıp gol katkısı veremeyen yıldız oyuncunun devre arasında ayrılma ihtimali gündemde. Menajerler tarafından Sivas'a bu konuda bir öneri yapıldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da maliyet konusu aşılırsa oyuncuyu takımında görmek istediği ifade ediliyor.

ŞARTLAR ZORLANACAK

31 yaşındaki futbolcu Çin'de çıktığı 25 maçta 14 gol, 7 asistlik bir performans yapmıştı. Bir ara adı Beşiktaş'la da ciddi şekilde geçen oyuncu için Sivasspor tüm şartları zorlayacak.


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