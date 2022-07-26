Sivasspor'da transferler kampa yetişmedi!

Demir Grup Sivasspor'da beklenen transferler kampa yetiştirilemedi.



Teknik heyetin verdiği listeler üzerinde çalışmalar yapan kırmızı-beyazlı yönetim kurulu istenen ve beklenen transferleri hazırlık kamplarına yetiştiremedi.



Orta saha ve kenar forvet transferleri yapması beklenen kırmızı-beyazlı ekipte transferlerin kamplara yetişmemesi teknik heyeti ve taraftarları üzdü.



Yeni sezon öncesinde kadrosuna 3 transfer yapan ve yeni sezon öncesinde 7 futbolcu ile yollarını ayıran Sivasspor'da gözler yönetim kurulunun yapacağı transfer hamlelerine çevrilmiş durumda.



Sivasspor, yeni sezon öncesinde kadrosuna savunma oyuncusu Murat Paluli, orta saha oyuncusu Robin Yalçın, santrafor Polonyalı Karol'u dahil etti. Kırmızı-beyazlı ekip yeni sezon öncesinde Ahmet Oğuz, Fayçal, Sefa Yılmaz, Koray Altınay, Felix, Kanote, Kayode, yollarını ayırdı. (Sivas Memleket)





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