Sivasspor'da maç sonu hakem isyanı

Sivassporlu futbolcular Caner Osmanpaşa ve Charilaos Charisis, 4-1 biten Fenerbahçe maçının ardından hakem yönetimine tepkide bulundu.



"BU LİGDE İKİ TAKIM MI VAR?"



Hakem yönetimine sert tepki gösteren Caner Osmanpaşa, "Ligde 2 tane takım mı var sadece, onu anlamıyorum? Bu lig sadece 2 takım için mi ayarlandı? O zaman iki takım kendi arasında oynasın. Bu sadece bize olan bir şey değil. O zaman biz oynamayalım. Burada sitem ediyoruz ama yaramız var yani. İlk yarı net penaltıyı nasıl vermezsiniz? Neye göre çalmıyorsun. Her hafta bir pozisyon. 3. golde adam ayağa basıyor, 'Bilerek basmıyor' diyor. Penaltıyı vermiyorsun, 1-1 olacak. Dün Pendik'e aynısı yapılıyor. Bütün Anadolu takımlarına yapılıyor. Ben anlamıyorum ki. Bizim ekmek paramız yok mu? Bizim bir mücadelemiz yok mu? O zaman sahaya çıkmayalım. 3-0 hükmen mağlup yazsınlar. Bu kadar basit, rahat kararlar verilemez. 4. golü yiyoruz, İrfan'a soruyorum 'Eline vurdu mu' diyorum, 'Evet vurdu ama yerde vurdu' diyor. Bu fark eder mi? Yerdeyken elimle gol atabilir mi? Nerede vurduğunun önemi var mı! İlk gol hariç bütün gollerde problem var. Bu kadar rahat verilemez. Biz oynamayalım mı! Bize penaltı verilmesin mi! İki takım çekişecek diye... Böyle mi artacak ligin kalitesi! Böyle olmaz. Bu kadar rahat verilemez. Özür diliyorum, sinirliyorum. Takım arkadaşlarım da aynı. Aramızda 100-150 milyon euroluk fark var. Fenerbahçe'nin bir suçu var demiyorum, Fenerbahçe ile alakası yok dediklerimin. Olamaz bu kadar fark. Biz nasıl kazanacağız. VAR bir kere çağırmadı ya, bir tane pozisyona. Bu lig iki takım için değil. Bütün Anadolu takımlarına yapılıyor. Hakemlerle mi olacak bu iş. Vallahi yazık. Maçla ilgili yorum aklıma gelmiyor. İyi kötü oynamışsın fark etmez. Bizi bu kadar rahat düşüremezsiniz. İlk gol hariç hepsinde problem var. Anadolu takımı geç bir tarafa. Bu kadar rahat değil. Kim gelse aynı şeyi söyleyecek. Bütün takımlara aynı şey yapılıyor. Özür diliyorum. Kusura bakmayın. Taktikle ilgili bir şey söyleyecek durumda değilim." dedi.



"YÜZDE YÜZ PENALTIMIZ VERİLMEDİ"



Sivassporlu bir diğer oyuncu Charilaos Charisis ise maçın ardından, "En iyi oyunumuzu ortaya koymadık. Maç genelinde birkaç pozisyon yarattık ama gol bulamadık. Onlar da bizimle aynı sayıda gol pozisyonuna girdi ama attılar. Her şeyden önce takımımla gurur duyuyorum. Savaşıyoruz. Çalışıyoruz. Genel olarak iyi maçlar çıkarıyoruz. Hakemle ilgili sıkıntılarım var. Çok net bir penaltımız var, verilmedi. Rakip defans oyuncusuna çok hafif dokundum, sarı kart gördüm. Dzeko, bana aynısını daha sert yaptı ama faul verilmedi, kart çıkmadı. Fenerbahçe'nin attığı üçüncü golde, Samba Camara'ya faul yapıldı ama vermediler. Hakemler neden böyle yaptı anlamıyorum. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Köklü bir camia. Fenerbahçe'nin kazanmak için böyle şeylere ihtiyacı yok. Zaten ben Fenerbahçe hakkında bir ithamda bulunmuyorum. Hakemler bariz ve büyük hatalar yaptılar. Hakemler bu hataları nasıl yapıyor? Anlayamıyorum." ifadelerini kullandı.



"TÜRK FUTBOLU ADINA KARA GECE!"



Öte yandan Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, "Bu maçla ilgili nasıl bir değerlendirme yaparız bilemiyorum. Türk futbolu adına kara bir gece bu gece. Maalesef açık seçik bir penaltımız verilmedi, 1-0'dı. 2-1'lik skoru yakaladıktan sonra oyununun üstünlüğünü aldık. Ceza sahası içinde defans oyuncumuza yapılan bir faul sonrası 3. golü yedik. Biz şunu merak ediyoruz, VAR'daki hakemler var mı yok mu, VAR'ın ismini yok diye değiştirelim. Bu pozisyonları nasıl değerlendiriyorlar, anlamadık. Sondaki pozisyonda hakemin ofsaytı görmeyip penaltı çalması bile çok manidar. Biz ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Ekonomik anlamda takımların arasında uçurum olduğu yerde elimizden geleni yapıyoruz ama bu tip maçların sonuçları önceden mi organize ediliyor. Başka bir şey mi oluyor? Biz buna karar veremedik, anlamadık. Konuşuruz, ediyoruz, ne yapalım diye. Çıkıp oynuyoruz. Futbolun paydaşları üzerlerine düşeni yapmıyorlar. VAR'daki hakemler oradalar mı, geldiler mi, varlar mı çok merak ediyoruz. Takımımızın gösterdiği performanstan memnunuz. 1-0 geriye düştük ama hoca penaltıyı verse daha farklı olacaktı. 2-0'dan 2-1'e getirdik, top hep bizdeydi. Ondan sonra hakem devreye girdi. Oyunu tekrar çevirdi. Bizim oynamamıza gerek kalmadı. Bütün ikili mücadelelerde kesinlikle takdir haklarını bizim aleyhimize kullandı. Maçı tek bir standartta yönetmedi. Ne yapabiliriz, hiçbir şey yapamayız. Biz geliriz öyle oynar oynar gideriz. Yapacak, söyleyecek bir şey yok. Sivasspor adına üzülüyoruz. Türk futbolu adına üzülüyoruz. Bundan sonraki haftalarda eleştirsek de düzen böyle devam edecek. VAR demiyorum 'YOK' artık her hafta konuşulacak. VAR'ı konuşamıyoruz 'yok'u konuşacağız artık. sözlerini sarf etti.

