25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
0-175'
25 Kasım
Ajax-Benfica
0-176'
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Sivasspor'da kriz: Campos şehri terk etti!

Sivasspor, izinsiz bir şekilde kulüp tesislerini terk eden Luan Campos hakkında hukuki süreç başlattı.

calendar 25 Kasım 2025 20:10
Haber: AA, Fotoğraf: sivasspor.org.tr
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, izinsiz bir şekilde kulüp tesislerini terk ettiği gerekçesiyle kanat oyuncusu Luan Campos hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Luan Campos, dün gece geç saatte eşyalarını da alarak izinsiz şekilde ve hiçbir gerekçe bildirmeden tesislerimizi terk etmiş, bunu takiben, yasal temsilcisi olmayan bir kişi tarafından gönderilen mevzuata aykırı bir bildirim ile taraflar arasındaki sözleşmenin feshedildiği tarafımıza iletilmiştir." ifadesine yer verildi.

Konuyla ilgili hukuki sürecin başlatılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Futbolcunun usulüne uygun fesih bildirimi beklenmekte olup, bunun alınmasını takiben sözleşmenin haklı neden olmaksızın feshi nedeniyle yetkili merciler önünde futbolcu aleyhine gerekli hukuki adımlar atılacaktır. Özbelsan Sivasspor olarak, kulübümüzün haklarını korumak ve camiamızın menfaatini en üst düzeyde savunmak temel önceliğimizdir. Kurumsal yapımız ve profesyonel ilkelerimiz doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğimizi bildirir, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
