Sivasspor'da hedef stadyumu doldurmak

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kırmızı-beyazlı ekibin Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Aytemiz Alanyaspor ile sahasında yapacağı karşılaşmada taraftarlara dağıtmak için bilet satın alan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile taraftar desteği sağlayan Vali Salih Ayhan'a teşekkür etti.



Ayhan ve Bilgin, Sivasspor Kulübü'nü ziyaret ederek kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ile bir araya geldi.



Vali Ayhan, burada yaptığı konuşmada, taraftara dağıtmak üzere 16 bin 229 bilet satın alan Sivas Belediyesine teşekkür etti.



Güzel bir heyecanı Sivas halkıyla yaşayacaklarını aktaran Ayhan, "Bu seneki Türkiye Kupası yolculuğu ayrı bir heyecan veriyor. Futbolcularımız, hocamız, kulüp, üzerine düşeni yaptı. Artık seyircilerin de üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.



Bu karşılaşmada stadyumun tam dolacağını dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:



"İnşallah 11 Mayıs'taki Alanyaspor maçında stadyum hınca hınç dolacak. 12. adam rolünü en iyi şekilde yapacak. Burada şehrin kenetlenmesi, bütünleşmesi, kurumların sahip çıkması var. Yıllardır uyguladığımız ve artık birçok ile de örnek olan bir proje var. Onun da anlamlanması açısından bu karşılaşmayı önemsiyorum. İnşallah 8 bin çocuğumuzu köylerden, kırsaldan, beldelerden getirip bu maçın heyecanını yaşatacağız. Bize bu heyecanı yaşatan Sivasspor'a, değerli oyuncularına, Rıza hocama teşekkür ediyorum. İnşallah 11 Mayıs'ta şölen olacak, güzel bir heyecan olacak ve Sivas kenetlenecek. Buradan başarılı bir sonuç aldıktan sonra 26 Mayıs'ta da İstanbul'da Sivas'ın o gücünü inşallah sahada yansıtacağız. Belediyemize bu güzel jestinden dolayı teşekkür ediyorum."



"Kupayı Sivas'a getireceğiz"



Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise kupayı Sivas'a getirmeyi çok arzuladıklarını ifade etti.



Kırmızı-beyazlı ekibe her zaman destek olduklarını belirten Bilgin, "Sivasspor, şehrimizin en önemli markalarından biri. Şehir olarak bizlere düşen de Sivasspor'umuza her şart altında destek olmaktır." diye konuştu.



Sivasspor'un kupada çok önemli bir maça çıkacağını vurgulayan Bilgin, şöyle devam etti:



"Taraftarımızdan gelen talep üzerine stadyumu doldurmak adına kombine biletler dışındaki biletleri ücretini belediyemiz tarafından ödeyerek satın aldık. Buradaki derdimiz Sivasspor'a final yolunda destek olmak. Kulübümüzü iyi yöneten bir başkanımız ve yönetimi var. Şehir olarak bize düşen görev de bu iyi yönetime en azından manevi olarak katkı sağlamak ve takımı böylesi önemli bir maçta yalnız bırakmamaktır. Benim tüm taraftara çağrım, gerek Kasımpaşa maçında, gerekse Alanyaspor maçında takımına sahip çıkarak bu kadirşinaslığı göstermesidir. İnşallah İstanbul'da final maçını oynayarak kupayı Sivas'a getireceğiz. Buna şehir olarak da takım olarak da inanıyoruz. Bunu başaracak güçteyiz."



"Kalan bütün biletlerimizi belediyemiz satın aldı"



Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da kırmızı-beyazlı ekibin kupada çok önemli bir maça çıkacağını söyledi.



Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk maçı kazanarak avantaj elde ettiklerini belirten Otyakmaz, "Bu karşılaşmayla ilgili hem hocamızın hem bizlerin taraftarımıza stada gelmeleri yönündeki davetlerimize hem belediye başkanlığımız hem de valiliğimiz tarafından çok önemli bir destek geldi." dedi.



"Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi"nin yaklaşık 4 yıldır devam ettiğini anımsatan Otyakmaz, "Valimiz bu maçta sayıyı daha da artırarak yaklaşık 8 bin rakamına çekti ve böyle bir destekte bulundu. Kalan bütün biletlerimizi de belediyemiz taraftarlarımıza hediye etmek üzere satın aldı. Belediye başkanımıza ve valimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.



Bu arada taraftarlar kimlik numaralarını ibraz ederek, Passolig gişelerinden ücretsiz verilen biletleri almak için uzun kuyruk oluşturdu.





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