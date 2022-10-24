Sivasspor'da Cluj mesaisi başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında CFR Cluj ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.



Futbolcular son bölümde, yarı sahada çift kale maç yaptı. Demir Grup Sivasspor ile CFR Cluj, 27 Ekim Perşembe günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.





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