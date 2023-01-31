Sivasspor, Alanya'da 3 golle kazandı

59. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Charisis'in ceza sahası dışından vurduğu şutta savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.



65. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Zinedine Ferhat'ın ortasında Efecan Karaca'nın kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.



71. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Cavaleiro'nun ortasında Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.



88. dakikada Sivasspor'un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Caidedo'nun ceza sahası içerisinde çektiği şutu kaleci Runarsson'da kaldı.



Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: Kırbıyık Holding



Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çavuş, Mustafa Savranlar



Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira (Dk. 56 Yusuf Özdemir), Leroy Fer, Rassoul (Dk. 56 Fatih Aksoy), Balkovec, Umut Güneş, Doumbia (Dk. 69 Lusamba), Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu (Dk. 56 Cavaleiro), Zinedine Ferhat (Dk. 69 Candeias), Ahmed Hassan



Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Cofie, Hakan Arslan (Dk. 74 Robin Yalçın), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 74 Alonso), Gradel (Dk. 85 Ziya Erdal), Yatabare (Dk. 62 Caidedo)



Goller: Dk. 32 ve 45+1 Yatabare, Dk. 50 Gradel (Demir Grup Sivasspor)



Sarı kartlar: Dk. 52 Rassoul, Dk. 55 Doumbia (Corendon Alanyaspor), Dk. 76 Robin Yalçın, Dk. 90+5 Cofie (Demir Grup Sivasspor)





Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Francesco Farioli'nin yönetimindeki Alanyaspor ile Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor karşı karşıya gekdi.Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sivasspor 3-0 kazanırken galibiyet golleri 32 ve 45+2'de Mustapha Yatabare, 50. dakikada ise Max Gradel'den geldi.Bu sonuçla beraber ligde üst üste 2. deplasman galibiyetini alan Sivasspor puanını 21'e yükseltirken, Alanyaspor 25 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor deplasmanda İstanbulspor'u konuk ederken, Sivasspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.Sivasspor'da 2 golle maçın yıldızlaşan ismi olan Mustapha Yatabare, 62. dakikada sakatlanarak yerini yeni transfer Jordy Caicedo'ya bıraktı. Yatabare'nin Beşiktaş maçında oynayıp oynayamayacağı henüz belli değil.Evinde Trabzonspor'u 5-0 yenerek çarpıcı bir skora imza atan Alanyaspor bu maçın ardından ligde oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılamadı.Ligde oynadığı son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Alanyaspor'da tribünler, 3-0'lık skorun ardından teknik direktör Francesco Farioli'yi istifaya davet etti.Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.17. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Gradel'in çaprazdan şutunu kaleci Runarsson çıkardı. Dönen topu savunma kornere çeldi.29. dakikada gelişen Sivasspor atağında Yatabare'nin pasında topla buluşan Gradel'in aşırtma vuruşunu kaleci Runarsson güçlükle kornere çeldi.32. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanatta savunmanın hatasında topla buluşan Gradel'in ceza sahası içerisine gönderdiği topta Yatabare, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-138. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışından Zinedine Ferhat'ın gelişine vurduğu şut, az farkla auta gitti.45+1 dakikada Sivasspor iki farklı üstünlüğü yakaladı. Uğur Çiftçi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa yükselen Yatabare'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-2Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 2-0 önde tamamladı.