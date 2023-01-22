Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.



Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Sivasspor 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Mustapha Yatabare ve 48. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti.



Gaziantep FK'nın tek golü 60. dakikada Mustafa Eskihellaç kaydetti.



SİVAS NEFES ALDI!



Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ligde 3 maç sonra kazandı. Gaziantep FK ise 9 maçlık galibiyet hasretini sürdürüyor.



Bu sonuçla birlikte Sivaspor, puanını 18'e çıkardı. Gaziantep FK ise 19 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



16. dakikada konuk takım Demir Grup Sivasspor, golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Alaaddin Okumuş'un ortasına iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1



24. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan gelişen atağında Alaaddin Okumuş'un ara pasında topla buluşan Ulvestad'in sert vuruşunda, top üst direğe çarptı ve oyun alanına döndü.



41. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Halil İbrahim Pehlivan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maxim'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan kornere çıktı.



Sivasspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Demir Grup Sivasspor, ikinci golü buldu. Köşe vuruşunu kullanan Ulvestad'in ortasına iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2



50. dakikada Gradel'in ceza alanı içine attığı pasında topla buluşan Ulvestad'ın vuruşunda, meşin yuvarlağı kale çizgisinden Djilobodji uzaklaştırdı.



57. dakikada topla buluşan Gradel'in ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Yatabare'nin sert vuruşunda, topu kaleci Günay kontrol etti.



59. dakikada Gaziantep FK, farklı bire indirdi. Sol kanatta topla buluşan Kitsiou'nun ceza sahası içine attığı pasta topu önünde bulan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-2



84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, kaleci Günay'ın müdahalesi ile top kornere çıktı.



88. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Musa'nın vuruşunda top az farkla auta gitti.



Karşılaşma konuk ekip Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: Kalyon



Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Candaş Elbil



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Toşca, Jevtovic, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Hanousek), Mustafa Eskihellaç, Figueiredo, Maxim, Markovic (Dk. 46 Ömürcan Artan), Merkel, Kitsiou, (Dk. 87 Furkan Soyalp)



Demir Grup Sivasspor: Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Alaaddin Okumuş (Dk. 89 Camara), Caner Osmanpaşa, Cofie, Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestad, Gradel (Dk. 90 Ziya Erdal), Yatabare (Dk. 82 Ahmed Musa)



Goller: Dk.16 Yatabare, Dk. 47 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor), Dk. 59 Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk.4 Kitsiou, Dk.50 Djilobodji, Dk. 67 Ömürcan Artan (Gaziantep FK)





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