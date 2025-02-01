Sivas'ta köyler arasında düzenlenen futbol turnuvasında forma giyen Nijeryalı ve Ugandalı futbolcular dikkati çekti.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Eylül Spor Vadisi Futbol Sahası'nda 20 Ocak'ta başlayan turnuvaya 12 köy takımı katıldı. Turnuvanın finalinde ise Kurtlapa ve Beypınar köy takımları karşı karşıya geldi.
Rakibini 3-1 mağlup eden Kurtlapa Takımı'nın şampiyon olduğu turnuvada Beypınar köyü ikinci, Küpeli köyü üçüncü ve Kalın köyü dördüncü oldu.
Bu arada şampiyon olan Kurtlapa takımında Afrikalı futbolcuların forma giymesi dikkati çekti. En fazla 3 yabancı futbolcuyu kadrosunda bulundurma kriteri çerçevesinde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören Ugandalı Ousmane Diallo ile Nijeryalı Nizeyimana Hababi ve Bablu Gadafi, Kurtlapa takımının başarısı için ter döktü.
Sivas'ta köyler arası futbol turnuvasında Afrikalı futbolcular da forma giydi
Kurtlapa köyü, finalde Beypınar'ı 3-1 yenerek şampiyon olurken, Ugandalı ve Nijeryalı futbolcuların forma giymesi dikkat çekti.
Sivas'ta köyler arasında düzenlenen futbol turnuvasında forma giyen Nijeryalı ve Ugandalı futbolcular dikkati çekti.
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