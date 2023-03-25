Sırbistan, EURO 2024 Elemeleri G Grubu ilk maçında sahasında Litvanya ile karşı karşıya geldi. Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan maçı Sırbistan 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Sırbistan'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Dusan Tadic ve 53. dakikada Dusan Vlahovic attı.
Bu sonucun ardından Sırbistan, gruptaki ilk maçta 3 puanı aldı. Litvanya, gruplara puansız başlangıç yaptı.
Sırbistan, gruptaki bir sonraki maçta 27 Mart'ta Karadağ deplasmanına gidecek. Litvanya ise Yunanistan'a konuk olacak.
Karşılaşmada Sırbistan'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Dusan Tadic ve 53. dakikada Dusan Vlahovic attı.
Bu sonucun ardından Sırbistan, gruptaki ilk maçta 3 puanı aldı. Litvanya, gruplara puansız başlangıç yaptı.
Sırbistan, gruptaki bir sonraki maçta 27 Mart'ta Karadağ deplasmanına gidecek. Litvanya ise Yunanistan'a konuk olacak.
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