Sırbistan, EURO 2024 Elemeleri G Grubu ilk maçında sahasında Litvanya ile karşı karşıya geldi. Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan maçı Sırbistan 2-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Sırbistan'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Dusan Tadic ve 53. dakikada Dusan Vlahovic attı.



Bu sonucun ardından Sırbistan, gruptaki ilk maçta 3 puanı aldı. Litvanya, gruplara puansız başlangıç yaptı.



Sırbistan, gruptaki bir sonraki maçta 27 Mart'ta Karadağ deplasmanına gidecek. Litvanya ise Yunanistan'a konuk olacak.





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