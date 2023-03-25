Sırbistan, galibiyetle başladı

Sırbistan, EURO 2024 Elemeleri'nde Litvanya'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sırbistan, galibiyetle başladı
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25 Mart 2023 00:44
Sırbistan, EURO 2024 Elemeleri G Grubu ilk maçında sahasında Litvanya ile karşı karşıya geldi. Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan maçı Sırbistan 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Sırbistan'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Dusan Tadic ve 53. dakikada Dusan Vlahovic attı.

Bu sonucun ardından Sırbistan, gruptaki ilk maçta 3 puanı aldı. Litvanya, gruplara puansız başlangıç yaptı.

Sırbistan, gruptaki bir sonraki maçta 27 Mart'ta Karadağ deplasmanına gidecek. Litvanya ise Yunanistan'a konuk olacak.

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