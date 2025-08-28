27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
0-4
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
2-3
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
2-0
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
1-0
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
6-0
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
1-0
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
1-1
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
2-0
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
0-6
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
2-0
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
14-13
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
2-3

Singo: "Galatasaray'da olmaktan çok mutluyum"

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Wilfried Singo, havalimanında açıklamalarda bulundu.

28 Ağustos 2025 01:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Singo: 'Galatasaray'da olmaktan çok mutluyum'
Galatasaray'ın transfer sürecini tamamlamak için İstanbul'a getirdiği Wilfried Singo, havalimanında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük takımı olduğunu belirten Singo, "Açıkçası burada olmaktan dolayı keyif alıyorum. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımı. Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fildişili oyuncu Drogba ve Eboue'den bahsederek, "Türkiye Ligi'ni yakından takip ediyorum. Büyük bir lig. Burada daha önce Drogba, Eboue gibi isimler oynadı. Onlardan tavsiye aldım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum." sözlerini aktardı.

Burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen genç stoper, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım bütün sezon boyunca taraftarımız bana destek verir ve takımla birlikte büyük işler başaracağız." dedi.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
