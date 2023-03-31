Sinan Vardar: 'Derbi artık çok daha önemli'

Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi bir yazı kaleme aldı.



İşte Vardar'ın yazısı;



"Kulüpler Birliği Vakfı önceki günkü toplantısı öncesi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gerekenlerini söyledi. Deprem felaketi sonrası ligden çekilen takımların bugüne kadar oynadıkları maçlar iptal edilmelidir. Kulüplerimiz maalesef kendi çıkarlarına göre hareket etmeyi tercih ediyor. Geçen haftaki yazımda da Beşiktaş'ın haklılığını yazmıştım. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından Beşiktaş ve Beşiktaş'la aynı fikirde olan kulüplerin haklı olduğu gerekçelere vurgu yaptı. Keşke TFF bu kararı derbi maçından önce yapsaydı çok daha adil olurdu. Buna rağmen derbinin neticesi daha bir önem kazandı. Hayırlısı!



Derbiyi kim kazanır?



Beşiktaş ile Fenerbahçe, Kadıköy'de pazar günü çok önemli bir derbiye çıkacak. Fenerbahçe'nin gol silahı Enner Valencia milli maçına gitmeyerek sakat olduğu söylendi. Şimdi de iyileştiği açıklandı. Tabii Valencia, Fenerbahçe için çok çok önemli bir oyuncu. Beşiktaş'ta ise Talha'nın sakatlığı iyileşir gibi... Olması, takıma güç kazandıracaktır. Derbiyi kim kazanır diye soracaksanız, benim gönül favorim tabii ki Beşiktaş! Ghezzal bu önemli maçta tam randımanlı oynayacağını gösterdi. Aboubakar ve Cenk Tosun'un form grafikleri yükseldi. Beşiktaş'ın en önemli silahı Mert Günok'un da güveni zirvede. Gedson Fernandes de Beşiktaş'ın yeni atom karıncası olacaktır. Eğer gördüğünü çalan dürüst bir yönetim olursa bu derbinin seyrine doyum olmaz. Derbide Beşiktaş taraftarı olmayacak. Keşke olsaydı. Umarım kavgaların, hakem hatalarının, polemiklerin olmadığı dev bir maç seyrederiz."





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