Sinan Kaloğlu: ''Son dakikalarda olsa kazandık''

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, 1-0 kazanılan Giresunspor maçının ardından konuştu.



Sinan Kaloğlu, bu sezon bugünkü maçla birlikte 4 penaltı kaçırdıklarını belirterek, kaçan penaltılarla ligde kritik puanlar kaybettiklerini aktardı.



Maçta golün gecikmesi nedeniyle rakibin direncinin daha da arttığını dile getiren Kaloğlu, "Biz de tam tersi tecrübeli bir takım olmamıza rağmen strese girdik, saha içinde panik yapmaya başladık. Bu panik de zaman zaman bizi hataya sevk etti." ifadelerini kullandı.



Kaloğlu, zor bir karşılaşma oynadıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:



"Bu tip maçlar zirvede olan takımlar için kolay olmuyor. Erken gol bulabilseydik maçın kopma, kırılma anları olabilirdi. Gol gelmedikçe saha içinde işler zorlaşıyor. Bizim için de gittikçe zorlaşan bir maç oldu. Sonuçta son dakikalarda da olsa skoru yakalayıp kazanmayı bildik, o yüzden mutluyuz."





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