Sinan Kaloğlu: ''Kazandık, daha da iyi olacağız''

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, 2-1 galip geldikleri ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının ardından açıklamalar yaptı.



Sinan Kaloğlu, sıcak havadaki mücadelelerinden dolayı her iki takım oyuncularını tebrik etti.



Şanlıurfa'ya kazanmak için geldiklerini ifade eden Kaloğlu, "Tüm konsantrasyonumuz kazanmak üzerineydi. Rakibimizi iyi analiz ettik. Tabii hafta içi bir hoca değişikliğine gittiler. İrfan Hoca tecrübeli bir hoca, o yüzden ona göre önlemlerimizi aldık. Maçta zaman zaman istediğimiz şeyleri yaptık, zaman zaman istemediğimiz şeyler de oldu. Öne geçtik ama bireysel hatadan golü yedik. Genel anlamda takımımın gösterdiği mücadeleden dolayı memnunum. Biz üç haftadır iyi oynamamıza rağmen kazanamıyorduk. Bu maçta çok şükür galip geldik, bundan dolayı mutluyuz. Oyuncu kardeşlerimi kutluyorum, inşallah daha da iyi olacağız. Şanlıurfaspor takımına da başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



