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Sinan Kaloğlu: "Bütün hafta buna çalıştık"

Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sinan Kaloğlu: 'Bütün hafta buna çalıştık'
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08 Kasım 2024 23:28
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kaloğlu, tüm hafta bu maçı kazanmaya çalıştıklarını belirtti.

Ligde geçen hafta üzücü bir puan kaybettiklerini anlatan Kaloğlu, "Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Tüm hafta bu maçı kazanmaya çalıştık. Tüm stratejilerimiz Kasımpaşa'nın bek ve kenarlarının önünü kapatmaktı. Alan ve zaman vermemekti. Merkeze yönlendirip orada kapacağımız toplarla pozisyona girmek istedik ve başarılı olduk. Pozisyonlar bulduk, maç daha erken kopabilirdi. İkinci yarı geçişleri de yakaladık ama bulunduğumuz konumdan dolayı galipken oyuncularımız panik yaptı. Oyun gücümüz düştü ama mücadele gücümüz yükseldi. Böyle maçlarda panik de yapsak kazanmanın önemi büyüktü."

 


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