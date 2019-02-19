Simon Kjaer'den İtalya'ya yeşil ışık!

İspanya La Liga takımlarından Sevilla'nın formasını giyen Fenerbahçe'nin eski stoperi, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.İtalya basınına röportaj veren Danimarkalı savunma oyuncusu, ''Kariyerime İtalya'da başladım. Kendimi İtalya'da buldum. İtalya futbolunu, kültürünü, yemeklerini ve insanını çok seviyorum. İtalya'nın kalbimde çok özel bir yeri var. Sevilla'da da kendimi iyi hissediyorum. La Liga'da büyük bir takımda oynadığım için şanslıyım. İtalya'ya döner miyim? Hayatta asla, asla dememek lazım. Sıradaki durağınızın neresi olacağını bilemezsiniz.'' sözlerini kullandı.Bu sezon Sevilla formasıyla 27 maça çıkan Simon Kjaer'in 2021 yılına kadar Sevilla ile sözleşmesi bulunuyor.