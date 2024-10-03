Simon Banza'nın kariyer zirvesi

Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandıran 28 yaşındaki forvet Banza, Avrupa futbolunda yakından takip ediliyor. Braga'da geçen sezon müthiş bir çıkış yakalayan Kongolu yıldız, son 1 yıldaki yükselişiyle dikkat çekiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Simon Banza'nın kariyer zirvesi
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03 Ekim 2024 12:35
Trabzonspor'un flaş transferlerinden Simon Banza, Trabzonspor formasıyla gol mesaisine Konyaspor maçıyla başladı. 3-2'lik galibiyete 2 golüyle destek veren Banza, geçen sezon Braga'da başladığı çıkışını artırarak sürdürüyor. Avrupa futbolunda da yakından takip edilen 28 yaşındaki futbolcu, son 1 yıllık süreçte kariyerinde ciddi bir çıkış yakaladı. Braga formasıyla 2023-24 sezonunu 41 resmi maçta 23 gol, 5 asistle bitiren Kongolu yıldız, Avrupa'nın 5 büyük liginin ilgisini çekmişti.

KANE VE BELLİNGHAM

Bordo mavili takıma transfer olarak dikkatleri toplayan Simon Banza'nın referansı da gözlerden kaçmıyor. Braga ile geçen sezon çok iyi bir dönem geçiren ve Portekiz'de lig kupası kazanan Banza, adından daha fazla söz ettirdi. Dünya genelinde futbol araştırmaları yapan CIES'in Kasım 2023'teki çalışmasında dünyanın hücumda en iyi gol vuruşu olan futbolcuları listesinde 4. sırada yer almıştı. Banza; Harry Kane ve Bellingham gibi yıldızların arkasından ilk 4'e adını yazdırmıştı.

YILDIZLARI GEÇMİŞTİ

CIES'in Kasım 2023'teki araştırmasında son vuruşlardaki başarıya göre yapılan listede 4. sırada olan Simon Banza, birçok önemli yıldızı geçmişti. Banza; Erling Haalan, Mbappe, Cristiano Ronaldo, Lautaro Martinez gibi oyuncuların önünde yer almıştı

BERNABEU'DA ASİST

Braga ile geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren Simon Banza, eski formata göre oynanan turnuvada grupta 6 maçın 6'sında da forma giymişti. Banza; Real Madrid, Napoli ve Union Berlin'e karşı 6 maçta 1 asist yaptı ve 4 maça ilk 11'de başladı. 28 yaşındaki futbolcu özellikle Santiago Bernabeu'da Real Madrid'le oynadıkları maçta asist yaparak dikkat toplamıştı.

AVRUPA TAKİPTE

Simon Banza'nın 2023- 2024 sezonunda Braga ile yakaladığı çıkışın ardından Avrupa'nın 5 büyük liginde kulüpler takibe başladı. Geçtiğimiz sezonun sonunda İtalya'dan Roma ve İngiltere'den West Ham United Banza'yı kadrosuna katmak istemişti.

PENALTI USTASI

Konyaspor galibiyetinde ilk golünü penaltıdan kaydeden Simon Banza, kariyerinde beyaz noktadan başarılı bir isabet sağladı. Simon Banza, en üst lig kariyerinde kullandığı 7 penaltının 6'sını gole çevirdi.

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