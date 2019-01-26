Simeone'den Kalinic için Galatasaray'a yanıt!

ilgilendiği belirtilen Hırvat golcüiçinflaş bir açıklama geldi.Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, Nikola Kalinic'ten övgüyle bahsetti.Alvaro Morata transferi için yönetilen soruyu yanıtlarken Kalinic hakkında konuşan Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, "Morata ile henüz bir anlaşma yapılmadı. Getafe maçına akıllıca yaklaşmak gerekiyor. Kalinic'e ve ekibimizdeki tüm oyunculara güveniyorum. Kalinic geldiğinden beri hep profesyonelce davrandı. En iyi seviyesine çıkamadı ama iyi çalıştı, fırsatlardan yararlandı. Getafe maçında da sahada olacak" ifadelerini kullandı.360 TV'nin haberine göre; Galatasaray, Kalinic için Atletico Madrid'e teklifte bulundu. İlk görüşme olumsuz geçmesine karşın temasların devam ettiği belirtilmişti.Sezon başında Milan'dan Atletico Madrid'e transfer olan Nikola Kalinic, bu sezon 18 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.