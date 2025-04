Siirtli master atlet 25 yıllık kariyerine 49 madalya sığdırdı

Siirt'te okulun hizmetlisinin, öğretmenini ikna etmesiyle spora başlayan atlet Muhittin Gürhan, atletizmde 25 yıllık kariyerine 21'i altın 49 madalya ve 11 kupa sığdırdı.



Gürhan, 2000 yılında ortaokulda temizlik görevlisinin beden eğitimi öğretmenini ikna etmesiyle yapılan koşuda birinci gelince Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün atletizm takımına yönlendirildi.



Kısa sürede kendisini geliştiren Gürhan, 2004-2025 yılları arasında düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışmalarda 21'i altın 49 madalya ve uluslararası yarışmalarda 11 kupa elde etti.



Evli ve 3 çocuk babası olan 37 yaşındaki Gürhan, 2020 yılında işçi olarak çalışmaya başladığı Siirt Belediyesi bünyesindeki spor kulübünün atletizm branşında lisanslı sporcu olarak kariyerine yön veriyor.



Muhittin Gürhan, AA muhabirine, 25 yıl önce ortaokuldayken başladığı atletizmde büyük başarılar elde ettiğini söyledi.



Girdiği her yarıştan madalya ile döndüğünü belirten Gürhan, şöyle konuştu:



"Ortaokuldayken beden eğitimi öğretmenim okullar arası kros müsabakaları olacağını duyurdu. Öğretmenime 'Ben de katılmak istiyorum,' deyince bana 'Sen küçüksün ağabeylerin koşsun, yedinci ve sekizinci sınıflar var.' diyerek beni kabul etmedi. Öğretmenimi ikna etmesi için okulun hizmetlisine söyledim. Kendisi de sağ olsun ikna ettiği öğretmenim bana, seçtikleri en iyi öğrenciler arasında 'İlk 6'ya girersen seni de koştururum.' dedi. Onların arasından birinci geldim. Aynı yıl il seçmelerinde ikinci, takım halinde birinci geldik. Bir sonraki yıl Elazığ'da yapılan okullar arası bölge kros ferdi müsabakada birinci geldim."



"Her gittiğim yarışlarda ilk üçe giriyorum"



Antrenmanlarda birçok kez sakatlık geçirmesine rağmen hiçbir zaman koşmayı bırakmadığını belirten Gürhan, en son 27 Nisan'da düzenlenen Uluslararası Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu'nda bir altın madalya daha kazanarak 25 yıllık kariyerine 21'i altın 49 madalya ve 11 kupa sığdırdığını kaydetti.



Ortaokuldan beri koşmayı sürdürdüğünü vurgulayan Gürhan, "2002 yılında Bursa'da yapılan okullar arası Türkiye Kros Şampiyonası'nda ikinci oldum. Spor hayatım bu şekilde başladı. Daha sonra İzmir'de yapılan şampiyonada birinci oldum. 25 yıldır spor yapıyorum. Her gittiğim yarışlarda ilk üçe giriyorum." ifadelerini kullandı.



Mesai saatlerinin ardından ve hafta sonu tüm gün saha ve parklarda antrenman yaptığını belirten Gürhan, yaşına rağmen antrenman yaparken kendini güçlü hissettiğini dile getirdi.



Gürhan, ağustos ayında Hırvatistan'da düzenlenecek olan Masterler Balkan Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek, "Balkan Şampiyonası'na katılıp ülkemi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. Geçen yıl Karadağ'da düzenlenen 33. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda 1500, 3 bin ve 5 bin metrede birinci oldum. Beni en çok duygulandıran birincilik kürsüsünde Türk bayrağını dalgalandırmak." dedi.