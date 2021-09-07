Shelby Rogers: "Keşke sosyal medya olmasaydı"

Sporculara sosyal medya üzerinden taciz ve hareketler gün geçtikçe artarken, kadın tenisçiler isyan etmeye başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Shelby Rogers: 'Keşke sosyal medya olmasaydı'
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07 Eylül 2021 19:51
ABD'li tenisçi Shelby Rogers, ABD Açık'ta Emma Raducanu'ya karşı aldığı mağlubiyetin ardından "sosyal medya korkusunu" gözler önüne serdi.

Sporcuların sosyal medya üzerinden erişilebilir olmasıyla birlikte artan tacizlerden korkan 28 yaşındaki tenisçi, "En az 9 milyon ölüm tehdidi almışımdır. Artık kariyerimin bu noktasında bunlara alışmış olmak zorundayım. Keşke sosyal medya olmasaydı" dedi.

STEPHENS: "ŞİŞMAN DOMUZ YAZMIŞLARDIR"

Geçtiğimiz günlerde Sloane Stephens de sosyal medyadan ırkçı ve cinsiyetçi mesajlar aldığını söylerken, "Şimdi hesabıma bakarsam bir çok insanın "şişman domuz" gibi şu anda söyleyemeyeceğim bir çok şey yazdığını görürüm." demişti.

Sporculara artan tacizlerin ve hareketlerin üzerine Kadınlar Tenis Birliği, sosyal medya platformlarıyla temasa geçerek şikayet edilen kişilerin ceza alması için süreci hızlandıracaklarını açıkladı.


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