Sheffield affetmiyor; Bu sefer de Chelsea!

İngiltere Premier Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Sheffield United, Chelsea'yi konuk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Sheffield affetmiyor; Bu sefer de Chelsea!
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11 Temmuz 2020 21:51
İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Chelsea, deplasmanda Sheffield United'a 3-0 mağlup oldu.

Bramall Lane Stadı'nda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi Sheffield United, 18. ve 77. dakikalarda David McGoldrick, 33. dakikada Oliver McBurnie'nin golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Chelsea 60 puanda kalırken, UEFA Avrupa Ligi'ne kalma mücadelesi veren Sheffield United ise 54 puana yükseldi.



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