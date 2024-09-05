NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert'i "NBA tarihinin en kötü oyuncusu" olarak adlandırdı.



Shaq, yakın zamanda 'GOAT Talk' isimli podcast'te yaptığı bir açıklamada, tüm zamanların en kötü basketbol oyuncusu olarak Gobert'in adını verdi:



"Rudy Gobert. Neden biliyor musun? Çünkü 250 milyon dolarlık bir sözleşme imzalıyorsan, 250 milyon dolarlık oynadığını göstermen gerekir. Benim bu yaşımda tuhaf bir şekilde yürümemin ve boynumu çeviremiyor oluşumun bir sebebi var, o da 120 milyon dolarlık oynamış olmam. Şimdi ise ligde onun gibi sistemin içine etmiş olan ve bu paraları kazanan bir sürü adam var."



Timberwolves ile beş yıllığı 205 milyon dolarlık bir sözleşmesi olan Gobert, geçtiğimiz sezon kariyerinde dördüncü kez Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmış olsa da, bu başarıları kendisini benzer eleştirilerden koruyamamıştı.





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