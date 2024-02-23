Shaq: 'Rodman leş gibi kokardı ama en güzel kadınlarla olurdu'

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, hayalindeki ilk beş kadrosunu kurarken dahil ettiği Dennis Rodman'a laf atarken, ayrıca gıptayla baktığı bir yönünden bahsetti.



O'Neal, "The Big Podcast with Shaq"in yakın tarihli bir bölümünde, aralarında Allen Iverson, Tracy McGrady, Glenn Robinson ve Rodman'ın da bulunduğu hayallerindeki ilk beşi kurarken bazı ilginç açıklamalarda bulundu.



Iverson ve McGrady beklenen seçimler olsa da, O'Neal'ın çalkantılı bir ilişkisi olduğu Rodman'ı da dahil etme kararı, şaşkınlıkla karşılandı.



Shaq, bu kararı hakkında şunları söyledi:



"Bir numaraya onu alırdım (Iverson'ı işaret ediyor). İki numaraya T-Mac'i koyardım. Ona bir şans verirdim. Üç numarada Glenn Robinson olurdu. Ve dört numarada da, deli bir adam lazım olurdu. İsmini söylemekten nefret ediyorum ama Dennis Rodman."



O'Neal'ın alışılmadık seçimi, Rodman'ın hem saha içinde hem saha dışındaki tuhaflıkları üzerine ayrı bir tartışma konusu açtı.



Los Angeles Lakers'ta 1998-99 sezonunda Rodman'la birlikte oynadığı dönemi hatırlayan O'Neal, renkli oyuncunun davranışlarıyla ilgili eğlenceli anekdotlar paylaştı:



"Maça 40 dakika kala gelip tavuk pilav yerdi, kim ne yapıyor ediyor hiç umursamazdı, sonra gidip soğuk bir duş alırdı. Ardından parkeye bizden sonra çıkardı, 25 ribaundını alırdı, leş gibi kokardı ve kıyafetlerini üstüne geçirip alem yapmaya giderdi."



O'Neal özellikle Rodman'ın maç sonrası gece kulübü ziyaretlerini duş alma zahmetine girmeden yapmasına rağmen, etrafında güzel kadınların bulunabilmesini hayretle karşıladığının da altını çizdi:



"Ve hayatımda gördüğüm en güzel kadınlarla takılırdı. Adam resmen çöp gibi kokmasına rağmen etrafında bir sürü model olurdu. Ben de parti yapan bir adamdım ve güzel kadınlar görürdüm, fakat Dennis Rodman'la gördüklerimi hiç bir yerde görmemiştim. Buna sinirlenmiştim hatta. Yanında kadınlar olduğu için değil, yıkanmamasına rağmen olduğu için."



Rodman 1999'da Lakers'a katılarak savunma becerileriyle takımı güçlendirmesi beklenirken, O'Neal ile arasında çalkantılı bir ilişki olması ve daha sonra yaptığı açıklamada genel olarak topladığı ilgi ve alakanın hem Kobe Bryant hem de Shaq'i kıskandırdığını iddia etmesiyle, yalnızca 23 maç oynadıktan sonra serbest bırakılmıştı.





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