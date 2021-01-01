Shaq, Lakers'ın "yaşlı" oluşuna değindi!

Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, Lakers'ın yaz döneminde kadroya katılan veteran oyuncularıyla ilerlemiş olan yaş ortalaması hakkında konuştu.



Lakers yaz döneminde şu ana dek Carmelo Anthony, Dwight Howard ve Russell Westbrook başta olmak üzere kadrosuna toplam 13 oyuncu eklemişti.



Shaq kısa süre önce Complex Sports ile yaptığı röportajda, Lakers'ın yaz dönemi hamleleri üzerine yorumlarını sundu:



"Evet, kesinlikle iyi oyuncuları doldurdular. Daha yaşlı oldular, ancak bana ligi domine etmiş genç bir takım göstermediğiniz sürece, yaşları pek umurumda değil."



