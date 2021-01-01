Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Shaq, Lakers'ın "yaşlı" oluşuna değindi!

Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, Lakers'ın yaz döneminde kadroya katılan veteran oyuncularıyla ilerlemiş olan yaş ortalaması hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, Lakers'ın yaz döneminde kadroya katılan veteran oyuncularıyla ilerlemiş olan yaş ortalaması hakkında konuştu.

Lakers yaz döneminde şu ana dek Carmelo Anthony, Dwight Howard ve Russell Westbrook başta olmak üzere kadrosuna toplam 13 oyuncu eklemişti.

Shaq kısa süre önce Complex Sports ile yaptığı röportajda, Lakers'ın yaz dönemi hamleleri üzerine yorumlarını sundu:

"Evet, kesinlikle iyi oyuncuları doldurdular. Daha yaşlı oldular, ancak bana ligi domine etmiş genç bir takım göstermediğiniz sürece, yaşları pek umurumda değil."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal