Shaq, Harden'a karşı yorumlarını geri almadı!: "Ben yalaka değilim!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Brooklyn Nets ve süperstarı James Harden hakkında yaptığı önceki yorumları açığa kavuşturdu.



ESPN'in First Take programına katılan Shaq, Nets için bu sezonun senaryosunun neden "ya şampiyonluk ya fiyasko" şeklinde olduğunu açıkladı. Shaq ayrıca, yorumları muhtemelen hoşuna gitmemiş olan Harden'a da seslendi:



"Durant, şampiyonluk için neler yapılması gerektiğini biliyor, Kyrie de öyle. James henüz o noktaya çıkamadı, ama artık zamanı geldi.



Önce Finallerin hedeflendiği falan söyleniyor, bunları geçin. O artık genç bir oyuncu değil. Bu onun ilk ya da ikinci yılı değil, artık 'ya şampiyonluk ya da fiyasko' durumu var. Sanırım bu söylediklerim James'in hoşuna gitmemiş. Ama kendisi gereken anlarda halen bir adım öne çıkmış değil.



Bize her zaman bu kardeşlerimize destek olmamız gerektiği söylenir. Ben de gerçekleri söyleyerek bunu yapıyorum. Ben yalaka değilim, henüz bir adım öne çıkmış değilsin. Şampiyonluğu kazanmalısın.



İlk hedefin önce Finaller olduğunu söylüyorlar. Finallere her türlü çıkmanız gerekiyor zaten. Ama aynı zamanda kazanmak da zorundasınız. Artık bazı adamların kazandığını görmek istiyorum. Onlara başarılar diliyorum, umarım kazanırlar. Lakin şampiyon olamazlarsa bu bir fiyasko demektir."