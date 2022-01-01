Shaq: "Embiid, o narin partneri gibi ağlamıyor!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid'i överken, Ben Simmons'a verdi veriştirdi.



Bu sezon henüz forma giymemiş olan ve takımdan takasını bekleyen Simmons'ın, son takas tarihinde gönderilebileceği iddiaları giderek artış gösteriyor.



Shaq, bu konuyla ilgili konuşurken Embiid'in sezondaki dominant performansına değindi ve geçmişte yaptığı gibi Simmons'ı eleştirmekten de geri kalmadı:



"Yapması gerekeni yapıyor. Domine ediyor... Pivotlara biraz daha fazla odaklanıyorum çünkü onlara değer veriyorum. Belli bir şekilde, belli bir seviyede oynamalarını istiyorum.



Onunla narin partneri (Simmons) arasındaki fark, ağlamadan eleştiri kaldırabilmesi ve yine de oynamak istemesi. Çünkü ben ve Charles (Barkley) sürekli onun üzerine gidiyorduk ve ne yapması gerektiğini bizzat yüzüne söylüyorduk. Ama o ağlamadı, 'takasımı istiyorum' falan demedi veya bu kötü muameleden şikayet etmedi. Farkı da burada.



Diğer adama saygı duymuyorum. Sırf birinin 'Simmons'sız kazanabilir misiniz' sorusuna koçun değişik bir yanıt vermiş diye, bütün bir sezon forma giymiyorsun.



Burdan anlaman lazım ki, yaz döneminde oyunun üzerinde çalışman lazımdı. Büyük oyuncular çok eleştirilir, ve bu eleştirilere yanıt verirler. Ben olsam takımdan yollardım."



Embiid'in 28.9 sayı, 10.7 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarıyla oynadığı sezonad, 76ers 29-19'lik derecesi ile Doğu Konferansı'nda beşinci sırada yer alıyor.



