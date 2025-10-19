Shakhtar Donetsk'ten üst üste ikinci kayıp!

Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, ligde üst üste ikinci kaybını yaşadı.



Ukrayna Ligi'nde geçtiğimiz hafta LNZ Cherkasy karşısında sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Shakhtar Donetsk, bu hafta ise Polessya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.



LİDERLİĞİ KAYBETTİ



Shakhtar Donetsk, üst üste gelen puan kayıpları sonrası ligde zirveyi Kryvbas KR'ye kaybetti. Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, 0-0'lık beraberlik sonrası açıklamalarda bulundu.



ARDA TURAN'DAN AÇIKLAMA



Arda Turan, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Çok iyi bir takım. Çok iyi bir teknik direktörleri var hücumda çok iyi oynuyorlar." dedi.



"BİZİM İÇİN SORUN DEĞİL"



Sözlerine devam eden Turan, "Bu maçta olumlu yönlere odaklanıyoruz. Kendi sistemimize ve organizasyonumuza bağlı kaldık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu bizim için sorun değil." dedi.



"ÖNEMLİ OLAN BU"



"Böyle oynarsak puan kaybetme ihtimalimiz var." 38 yaşındaki teknik adam, "Önemli olan doğru yolda olmamız. Önümüzdeki 20 günde 7 maçımız var, neler olacağını göreceğiz. Bu maç için çok üzgün değilim. Bir puan bizim için fena değil." sözlerini sarf etti.



Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, hafta arasında Konferans Ligi'nde Legia Varşova ile karşılaşacak. Shakhtar Donetsk, ligde gelecek hafta ise Kudrivka ile karşı karşıya gelecek.



