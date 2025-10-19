19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
0-027'
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
20:00
19 Ekim
Genoa-Parma
16:00
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
0-027'
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-028'
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
17:45
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
15:30
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
15:30
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-384'
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
18:15
19 Ekim
Rennes-Auxerre
18:15
19 Ekim
Lorient-Brest
18:15
19 Ekim
Lens-Paris FC
16:00
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
19:00
19 Ekim
Cagliari-Bologna
16:00
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
17:00
19 Ekim
Como-Juventus
1-067'
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
19:30
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
17:15
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
15:00
19 Ekim
Liverpool-M. United
18:30
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
16:00
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
18:30
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
16:30
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
19:00
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
16:00
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-062'
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
17:00
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-028'

Shakhtar Donetsk'ten üst üste ikinci kayıp!

Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, ligde Polessya ile 0-0 berabere kaldı ve üst üste ikinci puan kaybını yaşadı. Arda Turan, maç sonu yaptığı açıklamada çok üzülmediğini söyledi.

19 Ekim 2025 13:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, ligde üst üste ikinci kaybını yaşadı.

Ukrayna Ligi'nde geçtiğimiz hafta LNZ Cherkasy karşısında sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Shakhtar Donetsk, bu hafta ise Polessya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

LİDERLİĞİ KAYBETTİ

Shakhtar Donetsk, üst üste gelen puan kayıpları sonrası ligde zirveyi Kryvbas KR'ye kaybetti. Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, 0-0'lık beraberlik sonrası açıklamalarda bulundu.

ARDA TURAN'DAN AÇIKLAMA

Arda Turan, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Çok iyi bir takım. Çok iyi bir teknik direktörleri var hücumda çok iyi oynuyorlar." dedi.

"BİZİM İÇİN SORUN DEĞİL"

Sözlerine devam eden Turan, "Bu maçta olumlu yönlere odaklanıyoruz. Kendi sistemimize ve organizasyonumuza bağlı kaldık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu bizim için sorun değil." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN BU"

"Böyle oynarsak puan kaybetme ihtimalimiz var." 38 yaşındaki teknik adam, "Önemli olan doğru yolda olmamız. Önümüzdeki 20 günde 7 maçımız var, neler olacağını göreceğiz. Bu maç için çok üzgün değilim. Bir puan bizim için fena değil." sözlerini sarf etti.

Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, hafta arasında Konferans Ligi'nde Legia Varşova ile karşılaşacak. Shakhtar Donetsk, ligde gelecek hafta ise Kudrivka ile karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Samsunspor 9 3 5 1 10 8 14
6 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Kayserispor 9 0 6 3 5 17 6
17 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
