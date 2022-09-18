Sezon öncesinde Halkbank, Ziraat Bankkart'ı mağlup etti

Voleybolda sezon öncesi düzenlenen dostluk turnuvasında Halkbank, Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sezon öncesinde Halkbank, Ziraat Bankkart'ı mağlup etti
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18 Eylül 2022 01:19
Ankara'da düzenlenen Başkent Dörtlü Dostluk Voleybol Turnuvası'nda kupayı, finalde Ziraat Bankkart'ı 3-0 yenen Halkbank kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) merkez salonunda oynanan Başkent Dostluk Turnuvası üçüncülük ve final maçları ile sona erdi.

Turnuvada, finalde Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup eden Halkbank birinciliği elde etti.

Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Spor Toto da turnuvanın üçüncüsü oldu.

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