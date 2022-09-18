Sezon öncesinde Halkbank, Ziraat Bankkart'ı mağlup etti

Ankara'da düzenlenen Başkent Dörtlü Dostluk Voleybol Turnuvası'nda kupayı, finalde Ziraat Bankkart'ı 3-0 yenen Halkbank kazandı.



Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) merkez salonunda oynanan Başkent Dostluk Turnuvası üçüncülük ve final maçları ile sona erdi.



Turnuvada, finalde Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup eden Halkbank birinciliği elde etti.



Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Spor Toto da turnuvanın üçüncüsü oldu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ